Российский лидер Владимир Путин отметился очередным громким заявлением. Как выяснили журналисты «Фразы», он сделал его во время заседания Совета при президенте РФ по русскому языку.

Вспоминая слова Владимира Ленина о том, что «язык – это оружие», Владимир Путин назвал русский язык «мягкой силой».

Он сказал: «Язык – это такое мощное оружие и так далее. Давайте не будем употреблять таких слов, в этом есть смысл – не употреблять. Потому что если это оружие, то с ним начнут бороться как с оружием. С ним и так борются, но по другим соображениям. Да, это сила в известной степени, мягкая сила. Мне кажется, вполне достаточно».

Как писала «Фраза», Путин обвинил Зеленского в невозможности справиться с «националистическими военными формированиями».