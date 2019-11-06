Медведь «сыграл футбол» во дворе обалдевшего американца

Курьезный инцидент произошел в Колорадо (США). Как выяснили журналисты «Фразы», тут к местному жителю Скотту Вилхайту залез огромный медведь.

Зверюга пробралась на задний двор частного дома, который уже начало заносить снегом.

Впрочем, нападать медведь и не думал – его заинтересовал оставленный тут футбольный мяч, с которым зверь вдоволь наигрался, после чего разорвал его и отбыл обратно в свой лес.

Как писала «Фраза», парочка американских пенсионеров эпично отбилась от медведицы.

Ранее в российском цирке медведь внезапно «вышел из себя»: появилось видео инцидента.