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Кровавое ДТП в Днепре: автомобиль врезался в маршрутку с людьми

Кровавое ДТП в Днепре: автомобиль врезался в маршрутку с людьми

Утром вторника, 5 июня, на улице Овражной в Днепре произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут столкнулись машина Volkswagen и маршрутка №157.

Как передает «Информатор», в результате аварии пострадали шесть человек.

Известно, что за рулем легкового авто была женщина, которая потеряла управление над транспортным средством на мокрой дороге и врезалась в мини-автобус.

Водителя авто госпитализировали. Также пострадали пять пассажиров маршрутки.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Днепре автомобиль сбил маленького ребенка прямо возле школы.

Ранее  в Днепре внедорожник перевернул Lexus с прокурором.

Тэги: ДТП, общество, Днепр, транспорт, новости Украины

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