Северо-Крымский канал на аннексированном Россией полуострове начал разрушаться

В аннексированном Россией Крыму начал разрушаться местный водный канал. Как выяснили журналисты «Фразы», Северо-Крымский канал сейчас не функционирует.

Об этом сообщает издание «Крым.Реалии», публикующее соответствующее видео.

На кадрах видно, что канал разрушается.

До 2014 года по нему жители Крыму получали 85% пресной воды, но после аннексии полуострова он перестал работать.

Российские власти заявляют, что смогут обеспечить Крым водой в полном объеме не ранее 2025 года: они планируют реконструировать Межгорное водохранилище под Симферополем и наполнять его водой из ближайших рек.

Как писала «Фраза», россияне хотят напоить Крым опресненной водой из Азовского моря.

Сообщалось, что Украина не считает необходимым обеспечивать Крым водой, пока он находится под Россией.