15-летний рецидивист жестоко изнасиловал, убил и ограбил свою несовершеннолетнюю подругу

В Одесской области несовершеннолетний парень убил 14-летнюю подругу, с которой в компании других детей отдыхал в лесу. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области.

По словам руководителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области Олега Беха, вечером 2 ноября мать потерпевшей Дарии Дробот сообщила, что дочь еще днем ​​пошла с друзьями гулять и не вернулась.

На поиски ориентировали весь личный состав полиции. Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, было установлено направление движения ребенка. Также установили и опросили подростков, в компании которых она отдыхала. В итоге дети рассказали, что все вместе были за городом, а потом девушка куда-то ушла с парнем из их же компании.

Тело Дарьи нашли утром на территории Лиманского района. «В лесополосе с признаками насилия девочка обнаженная была найдена. После ее вскрытия стало известно, что смерть наступила от механической асфиксии, то есть удушения. Была сломана подъязычная кость, кроме того на голове были множественные ссадины от возможных ударов», — рассказал Бех во время брифинга 4 октября.

В тот же день установили и задержали несовершеннолетнего, которого последним видели с погибшей. Он скрывался у своих знакомых. Подозреваемым оказался 15-летний одессит, который уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж, отбывал условный срок и находился на профилактическом учете в полиции.

Как утверждается, в момент задержания он находился в состоянии наркотического опьянения.

Позже он признался в убийстве, а также краже телефона убитой.

Ведется следствие.

Как сообщала «Фраза», 31 марта 2010 года в Киеве 14-летний подросток ножом убил свою 12-летнюю знакомую, нанеся ей 14 ударов в шею и живот. Предварительно он объяснил, что убил свою знакомую из-за нанесенной ему обиды, в частности, из-за того, что она ударила его ногой в пах.

2 марта 2019 года полиция задержала 16-летнего парня по подозрению в убийстве 14-летней девочки. По предварительным данным, он нанес ей около 10 ножевых ранений по разным частям тела, а также украл телефон.