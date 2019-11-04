Французы вручили Гонкуровскую премию за «ностальгический роман о потерянном счастье»

В понедельник, 4 ноября, в Париже вручили литературную Гонкуровскую премию. Как выяснили журналисты «Фразы», ее получил 69-летний Жан-Поль Дюбуа за книгу «Не все люди живут одинаково» (Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon).

Организаторы премии заявили, что книга-победитель это «ностальгический роман о потерянном счастье».

Известно, что история романа начинается в канадской тюрьме, где главный герой сидит уже два года за преступление, суть которого будет раскрыта к концу истории. При этом у него есть немало времени для воспоминаний о своей семье и собаке, говорится в описании книги.

Стоит напомнить, что Гонкуровскую премию можно получить за роман на французском языке. Премия получила свое название в честь братьев Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо Гонкуров, завешавших деньги литературной академии, которая стала называться в их честь и учредила ежегодную одноименную премию.

Примечательна и сама процедура: десять членов академии собираются в ресторане Drouant, где и определяют победителя путем голосования за одну из книг. При этом денежный приз премии составляет всего десять евро.

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