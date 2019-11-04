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Французы вручили Гонкуровскую премию за «ностальгический роман о потерянном счастье»

Французы вручили Гонкуровскую премию за «ностальгический роман о потерянном счастье»

В понедельник, 4 ноября, в Париже вручили литературную Гонкуровскую премию. Как выяснили журналисты «Фразы», ее получил 69-летний Жан-Поль Дюбуа за книгу «Не все люди живут одинаково» (Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon).

Организаторы премии заявили, что книга-победитель это «ностальгический роман о потерянном счастье».

Известно, что история романа начинается в канадской тюрьме, где главный герой сидит уже два года за преступление, суть которого будет раскрыта к концу истории. При этом у него есть немало времени для воспоминаний о своей семье и собаке, говорится в описании книги.

Стоит напомнить, что Гонкуровскую премию можно получить за роман на французском языке. Премия получила свое название в честь братьев Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо Гонкуров, завешавших деньги литературной академии, которая стала называться в их честь и учредила ежегодную одноименную премию.

Примечательна и сама процедура: десять членов академии собираются в ресторане Drouant, где и определяют победителя путем голосования за одну из книг. При этом денежный приз премии составляет всего десять евро.

Как писала «Фраза», Букеровскую премию 2019 года поделили феминистки.

Ранее европейский музыкальный канал назвал украинскую певицу лучшим российским исполнителем.

Тэги: мир, премия, Франция, литература, культура

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