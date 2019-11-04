В Греции задержали целый грузовик нелегалов: люди едва не задохнулись

Почти сотню нелегальных мигрантов задержали в понедельник, 4 ноября, в Греции. Как выяснили журналисты «Фразы», полицейская операция прошла возле города Ксанти на платной трассе.
Правоохранители остановили грузовик, перевозивший контейнер, в который умудрились поместиться люди, на пункте контроля.
Когда ящик открыли, многие нелегалы чувствовали себя плохо и задыхались. Несколько людей были госпитализированы.
Большинство мигрантов – молодые парни 20-30 лет.
Владельца грузовика уже арестовали.
Как писала «Фраза», в ООН пересчитали всех мигрантов и ужаснулись.
Ранее сотни мигрантов едва не сгорели заживо в испанском лагере.