В Греции задержали целый грузовик нелегалов: люди едва не задохнулись

Почти сотню нелегальных мигрантов задержали в понедельник, 4 ноября, в Греции. Как выяснили журналисты «Фразы», полицейская операция прошла возле города Ксанти на платной трассе.

Правоохранители остановили грузовик, перевозивший контейнер, в который умудрились поместиться люди, на пункте контроля.

Когда ящик открыли, многие нелегалы чувствовали себя плохо и задыхались. Несколько людей были госпитализированы.

Большинство мигрантов – молодые парни 20-30 лет.

Владельца грузовика уже арестовали.

Как писала «Фраза», в ООН пересчитали всех мигрантов и ужаснулись.

Ранее сотни мигрантов едва не сгорели заживо в испанском лагере.