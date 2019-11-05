Известная американская рок-группа решила воссоединиться после десятилетнего молчания

Известная американская рок-группа Rage Against The Machine заявила о своем воссоединении. Как выяснили журналисты «Фразы», музыканты не выступали вместе аж с 2011 года.

О желании вернуться на сцену участники коллектива написали у себя в «Твиттере».

Ожидается, что уже в будущем апреле они выступят на фестивале Coachella.

Кроме этого, Rage Against The Machine хотят посетить Техас, Нью-Мексико и Аризону.

Группа начала свои выступления еще в 1991 году и сыскала себе славу на альтернативной сцене.

Как писала «Фраза», в Лас-Вегасе молодую модель закатали в бетон.

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