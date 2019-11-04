Жуткое ДТП в Киеве: погибли люди

Утром понедельника, 4 ноября, Киев потрясло страшное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», на окраине города на проспекте Академика Палладина столкнулись две машины – BMW X5 и Audi A4.

Как передает «Информатор», Audi вылетел на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с BMW.

Жертвами аварии стали два человека – оба мужчины.

С места ДТП госпитализировали двух человек.

Известно, что в BMW находился восьмилетний ребенок, но он не пострадал.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве «газелька» влетела в столб.

Ранее в Киеве BMW влетел в маршрутку с пассажирами.