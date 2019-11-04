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Трамп рассказал о своих отношениях с Украиной и Россией

Трамп рассказал о своих отношениях с Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп поведал о своих отношениях с Украиной и Россией. Как выяснили журналисты «Фразы», его подловили на лужайке Белого дома вашингтонские корреспонденты.

Дональд Трамп назвал свои отношения с Украиной и Россией «очень хорошими». Такими же он назвал свои отношения с Китаем, имея в виду руководство страны.

Говоря о поддержке Киева, он сказал, что со стороны США она «очень хорошая».

Дональд Трамп добавил: «Люди не понимают, я способен хорошо ладить с другими странами».

Как писала «Фраза», Трамп возненавидел бывшее руководство Украины. А Зеленского теперь ждет в Белом доме.

Ранее Трамп оконфузился, перепутав Зеленского с Путиным.

Тэги: США, Украина, Китай, Россия, мир, политика, Дональд Трамп

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