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Одиозный нардеп Кива стал героем нового скандального видео

Одиозный нардеп Кива стал героем нового скандального видео

Народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива пригрозил «отрезать голову» человеку, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента опубликовал на своей странице в Facebook журналист Денис Казанский.

На нем видно как Кива с джипом охраны остановился на углу у самого пешеходного перехода, а в это время человек за кадром указывает ему на то, что он прячется от народа. В ответ депутат разразился гневной тирадов: «Ты что, придурок бл**, я тебе сейчас голову отрежу, с*ка». После чего сел в машину.

В комментариях к посту указывается, что автором ролика является фрилансер Алексей Малютин, а человеком, которому Кива собирался «оторвать голову» якобы стал активист Богдан Дорохов. На странице последнего, в свою очередь, это видео опубликовано еще 1 ноября.

В свою очередь, сам нардеп на своей странице в Facebook связал появление этого видео с деятельностью активиста Сергея Стерненко, которого он обвиняет в убийстве «многодетного отца в Одессе». «На прошлой неделе за мной бегала группа провокаторов, не журналистов, как сейчас пишут. И часть видео, снятого ими, сейчас активно раздувается в сети», — написал Кива.

Стерненко свою причастность к появлению этого ролика уже опроверг, хотя и опубликовал его на своей странице в Facebook со ссылкой на «Обозреватель» с призывом привлечь депутата к ответственности. Он также пообещал Киве долгие судебные разбирательства.

Как сообщала «Фраза», 2 октября 2019 года народный депутат Илья Кива после общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой в зале заседаний Верховной Рады отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах.

1 ноября снова отличился странным поведением в Раде.

Тэги: Киев, скандал, политика, Илья Кива, курьезы

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