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Под Николаевом задержана опасная банда, которая похищала людей

Под Николаевом задержана опасная банда, которая похищала людей

В пятницу, 1 ноября, в Вознесенске (Николаевская область) сотрудники полиции со спецназоом КОРД и Службой безопасности Украины задержали вооруженную группировку, причастную к похищению мужчин, их избиению и содержанию в заложниках, угону с территории охраняемой автостоянки в этом городе грузовика DAF с полуприцепом, а также присвоению документов. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Разработка преступной деятельности фигурантов велась еще с августа. Возглавлял группировку известный в криминальных кругах 49-летний житель Николаева. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления. В ходе обыска в его внедорожнике правоохранители нашли оружие и патроны.

В группировку также входили 25-, 41- и 47-летние жители Николаева и Вознесенска. В автомобиле одного из них был обнаружен гражданин России, который находится в международном розыске.

Сейчас все фигуранты задержаны. Группировке инкриминируют сразу пять статей Уголовного кодекса. Следователи уже вручили главарю банды подозрение в совершении этих преступлений.

Преступникам светит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2017 года в Одесской области были задержаны члены преступной группировки, которые на протяжении нескольких лет похищали людей ради выкупа

Тэги: полиция, общество, происшествие, банда, похищение, новости Украины

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