Народный депутат Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива снова отличился странным поведением в Раде. Как выяснили журналисты «Фразы», видео было опубликовано на YouTube-канале European Solidarity.

Сначала депутат некоторое время раскачивался на закрытом кресле, затем начал вертеть в руках телефон и наушники. После этого народный избранник стал играться микрофоном, вертя его в разные стороны.

Все это время депутат что-то активно жевал. В конце видео депутат, заметив, что его снимают журналисты, улыбнулся, показал в камеру два пальца и язык.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2 октября в Верховной Раде произошел довольно курьезный случай с участием нардепа от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Ильи Кивы.

Так, после общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой, народный избранник отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах.