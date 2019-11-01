На Одесщине местный житель сорвал флаг Украины и вытер об него ноги

В Беляевском районе Одесской области молодой человек сорвал со столба флаг Украины, установленный возле Дома культуры, и вытер об него ноги. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

В полицию обратился председатель сельсовета с заявлением о том, что ночью в селе Ильинка неизвестный сорвал флаг со столба возле Дома культуры.

Все произошедшее попало на камеру наружного видеонаблюдения. В частности, запечатлено, как компания молодых мужчин стоит возле высокого столба, на котором — флаг. От группы людей отделяется молодой мужчина в спортивном костюме, взбирается на столб и срывает флаг. После чего бросил его на землю и вытер об него ноги.

Довольно быстро сотрудники полиции установили, что к преступлению причастен 23-летний местный житель. Свое поведение он аргументировал тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

За содеянное законом предусмотрено наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2016 году в День Конституции Украины в поселке Былбасовка (Славянский район Донецкой области) неизвестный надругался над государственным флагом Украины.