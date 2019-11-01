В Мариуполе копы сломали прохожему ногу и открыли против него производство

В Мариуполе полицейские сломали ногу мужчине, который загородил проезд их машине. Как выяснили журналисты «Фразы», после этого против него было открыто производство.

Видео инцидента выложила в соцсети местная жительница, которая стала свидетелем того, как копы вяжут прохожего. На этих кадрах видно, как полицейский подсек одну ногу мужчины, тот упал и сломал другую, сообщает ТСН.

Очевидцы протестовали против таких действий полицейских и угрожали позвонить в прокуратуру и СБУ, однако патрульные продолжали задержание мужчины и объясняли, что он бросался под колеса.

Другое видео было снято с восьмого этажа соседнего дома. На нем видно, что человек просто стоит позади автомобиля патрульных, а через несколько секунд из другой машины выбежали копы и без предупреждений начали его заламывать.

Местные жители рассказали, что во дворе сидела компания, которая якобы распивала спиртное. Жильцы близлежащего дома вызвали патрульных, а когда те задерживали мужчину из компании, мимо как раз шел житель соседнего дома. Он решил вступиться, за что и поплатился

Ранее «Фраза» сообщала, что в Днепре судили сотрудника полиции, нанесшего телесные травмы водителю после того, как тот попросил правоохранителя предъявить удостоверение личности. В результате действий полицейского у водителя была сломана рука.

Напомним также, что в Киеве полицейские сломали руку женщине, которая нарушила правила дорожного движения и отказывалась предъявить документы.