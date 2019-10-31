Появилось видео, как в Киеве у маршрутки с пассажирами отвалились сразу два колеса

В сети появилась видеозапись инцидента на столичном проспекте Героев Сталинграда, где у маршрутного такси отвалились два колеса. Как выяснили журналисты «Фразы», видео, снятое камерой уличного наблюдения обнародовал сотрудник патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Как видно на кадрах, злосчастные колеса покатились поперек дороги и остановились за пределами проезжей части, врезавшись в припаркованное авто.

К счастью, женщина-пешеход, которая оказалась на пути у колес, успела ускорить ход и не пострадала.

По данным издания «Информатор», на водителя горе-маршрутки правоохранители составили протокол по статье 124 КУоАП («нарушение ПДД, повлекшее ДТП»). Кроме того, к ответственности привлекли и его начальство ‒ по статье 128 КуоАП («выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует установленным требованиям или без необходимых документов, предусмотренных законодательством»).

Как писала «Фраза», отпавшие колеса у маршруток спровоцировали два ДТП на Киевщине. Не обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки на ходу отвалилась... дверь.