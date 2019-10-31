Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО

Верховная Рада Украины сняла неприкосновенность с народного депутата Ярослава Дубневича и разрешила привлечь его к уголовной ответственности. Как выяснили журналисты «Фразы», он уже приготовился к аресту.

Как сообщает «Украинская правда», за снятие неприкосновенности с Дубневича проголосовали 332 народных депутата, за задержание — 241 депутат и за арест — 229 депутатов.

Перед этим Генеральный прокурор Руслан Рябошапка с парламентской трибуны заявил, что у следствия есть достаточно доказательств, чтобы обосновать вину Дубневича.

Сам Дубневич в своем выступлении опроверг это утверждение и выразил убеждение, что представление внесено с целью политического популизма.

В итоге все три решения единодушно поддержали депутаты от фракций «Слуги народа» и «Голос». Фракции «Евросолидарности», «Батькивщина» и группа «За будущее», в которую входит Дубневич, поддержали только снятие неприкосновенности.

Остальные голоса предоставили депутаты фракции «Слуга народа», хотя и не все. Так, за задержание и арест Дубневича, в частности, не проголосовал бывший журналист Александр Дубинский, которого связывают с бизнесменом Игорем Коломойским.

В свою очередь фракция «Оппозиционной платформы — За жизнь» не поддержала ни одного решения.

Позже, опальный народный депутат объявил, что уже приготовился к аресту и собрал соответствующую сумку, которую возьмет с собой в случае необходимости в СИЗО. В частности, по его словам, туда попали две книжки, полотенце, мыло, зубная щетка и спортивный костюм.

При этом он пдчеркнул, что вносить залог, чтобы избежать ареста, он не намерен.

Между тем, никакой информации о мере пресечения нардепу пока не поступало.

Ярославу Дубневичу инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса. По версии следствия, действия депутата повлекли убытки государства в размере 93,277 млн гривен.

Следователи утверждают о наличии доказательств того, что будучи председателем транспортного комитета в предыдущем составе ВРУ Дубневич был причастен к махинациям при проведении госзакупок для нужд «Укрзализныци».

17 октября 2019 г ГПУ направила в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

Отметим, что на досрочных парламентских выборах Ярослав Дубневич одержал победу в одномандатном округе № 120 во Львовской области.