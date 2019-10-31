Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Во Львове парень лишился жизни ради селфи

Во Львове парень лишился жизни ради селфи

Во Львове на железнодорожном вокзале произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там от поражения током погиб молодой парень.

Железнодорожники обнаружили уже обгоревший труп парня. Сколько ему лет и откуда он — неизвестно. После отключения электросети, пожарные поднялась на крышу вагона, спустили тело юноши и передали полиции, сообщает ТСН.

На месте трагедии был обнаружен фотоаппарат с фотографиями погибшего. Судя по всему, под электрическую дугу на крышу зернового вагона он вскарабкался ради селфи.

Чтобы опознать юношу, полиция распространила фотографии с фотоаппарата, просят откликнуться тех, кто знает погибшего.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2018 года в Киеве около станции «Берестейская» погиб мальчик, который зачем-то залез на крышу вагона поезда.

В конце января 2019 года в Кропивницком подростка на крыше поезда ударило током. Он чудом остался жив.

18 апреля в районе села Дачное Одесской области трагически погиб 13-летний мальчик, который получил удар током, забравшись на крышу вагона поезда.

В конце апреля 2019 года в городе Мерефа (Харьковская область) 15-летнего подростка ударило током после того, как тот залез на грузовой вагон.

В конце мая под Запорожьем ребенка убило током на крыше поезда.

Тэги: Львов, общество, трагедия, железная дорога, ток, новости Украины

Комментарии

Статьи

31.10.19 09:10

Зе-концессия: приватизация «на шару» и даже с доплатой

Автор: Александр Карпец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
31.10.19 09:47

Лучший матч «Динамо»

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Правда о «Роттердам +» без манипуляций и подмены понятий
31.10.19 09:57

Правда о «Роттердам +» без манипуляций и подмены понятий

Автор: «Петр и Мазепа»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

«Одним словом, мудак. Признаю»... «Слуга народа» Яременко рассказал пранкеру о переписке с проституткой

«Одним словом, мудак. Признаю»... «Слуга народа» Яременко рассказал пранкеру о переписке с проституткой
31.10.19 11:57
1015
Последние новости
31.10.19 16:50

Греческий богослов назвал предательством признание ПЦУ Элладской Церковью
31.10.19 16:34

Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО
31.10.19 16:34

Греческий митрополит объяснил, зачем по «украинскому вопросу» нужно созывать всеправославный Собор
31.10.19 16:33

Стало известно состояние здоровья Анастасии Заворотнюк
31.10.19 15:55

В Киеве нашли изнасилованного мужчину с веткой в заднем проходе, — СМИ
31.10.19 15:50

Учитель и ученик: Зеленский и генсек НАТО опростоволосились второй раз за день
31.10.19 14:58

Ахметов остался самым богатым бизнесменом Украины, несмотря на огромные потери в состоянии
Фото и Видео
Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО
Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО
Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО
Депутаты дали согласие на арест своего коллеги. Он рассказал, что возьмет с собой в СИЗО
Во Львове парень лишился жизни ради селфи
Во Львове парень лишился жизни ради селфи
В Киево-Печерской лавре открыли место подвига Иоанна Многострадального
В Киево-Печерской лавре открыли место подвига Иоанна Многострадального
На Закарпатье пьяный депутат без прав спровоцировал ДТП
На Закарпатье пьяный депутат без прав спровоцировал ДТП
«Одним словом, мудак. Признаю»... «Слуга народа» Яременко рассказал пранкеру о переписке с проституткой
«Одним словом, мудак. Признаю»... «Слуга народа» Яременко рассказал пранкеру о переписке с проституткой
Генсек НАТО лишил Зеленского слова
Генсек НАТО лишил Зеленского слова
Скандал в психбольнице на Виннитчине: больных грабили и содержали в ужасных условиях
Скандал в психбольнице на Виннитчине: больных грабили и содержали в ужасных условиях
США опубликовали видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
США опубликовали видео с места ликвидации лидера ИГИЛ
В Днепре внедорожник перевернул Lexus с прокурором
В Днепре внедорожник перевернул Lexus с прокурором
В Голосеевский монастырь в день памяти монахини Алипии пришли более 100 тысяч верующих
В Голосеевский монастырь в день памяти монахини Алипии пришли более 100 тысяч верующих
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.