Во Львове парень лишился жизни ради селфи

Во Львове на железнодорожном вокзале произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», там от поражения током погиб молодой парень.

Железнодорожники обнаружили уже обгоревший труп парня. Сколько ему лет и откуда он — неизвестно. После отключения электросети, пожарные поднялась на крышу вагона, спустили тело юноши и передали полиции, сообщает ТСН.

На месте трагедии был обнаружен фотоаппарат с фотографиями погибшего. Судя по всему, под электрическую дугу на крышу зернового вагона он вскарабкался ради селфи.

Чтобы опознать юношу, полиция распространила фотографии с фотоаппарата, просят откликнуться тех, кто знает погибшего.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2018 года в Киеве около станции «Берестейская» погиб мальчик, который зачем-то залез на крышу вагона поезда.

В конце января 2019 года в Кропивницком подростка на крыше поезда ударило током. Он чудом остался жив.

18 апреля в районе села Дачное Одесской области трагически погиб 13-летний мальчик, который получил удар током, забравшись на крышу вагона поезда.

В конце апреля 2019 года в городе Мерефа (Харьковская область) 15-летнего подростка ударило током после того, как тот залез на грузовой вагон.

В конце мая под Запорожьем ребенка убило током на крыше поезда.