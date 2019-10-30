Депутаты устроили первую потасовку в Верховной Раде нового созыва

В Верховной Раде Украины произошла потасовка между депутатами. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло после того как депутаты отказались проголосовать за создание временной следственной комиссии относительно событий в Одессе 2 мая 2014 года.

Как сообщает «Новое время», потасовка возникла после того как депутат от «Оппозиционной платформы За жизнь» Николай Скорик возмутился негативным голосованием и начал толкаться с депутатом от «Слуги народа» Николаем Тищенко.

Другие парламентарии попытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки.

В итоге заместитель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что если депутаты не займут свои места, то председательствующий закроет заседание. «Уважаемые коллеги, я призываю к спокойствию. Я прошу занять свои места. Если за минуту народные депутаты не сядут на свои места, я буду вынужден закрыть заседание», — заявил он, после чего депутаты успокоились.

Видео потасовки опубликовал «5 канал» на своем канале в YouTube.

Отметим, что это первая потасовка в Верховной Раде IX созыва с момента ее формирования.

Как сообщала «Фраза», 20 декабря 2018 года в Верховной Раде подрались народные депутаты VIII созыва: Юрий Береза напал на Нестора Шуфрича после того, как тот сорвал с парламентской трибуны плакат «Агента Путина Медведчука — под суд!».

И это далеко не единичный случай. Лучшие драки украинских политиков смотрите в видеоподборке «Фразы»