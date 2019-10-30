В российском детском саду детишки жестоко поиздевались над одногруппницей

В одном из детских садов Ярославля (Россия) произошел по-настоящему дикий случай: там детишки избили свою одногруппницу. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло все на дневной прогулке на глазах у воспитателя, которая никак не отреагировала на происходящее.

Видеозапись инцидента сделал житель соседнего дома. На видео хорошо видно, как дети (в основном мальчики) ходят по лежащей на земле девочке ногами, прыгают по ней, бьют и тычут лицом в землю, сообщает «Эхо Москвы».

Несмотря на плач ребенка, воспитательница подошла к ней лишь тогда, когда заметила, что за все происходящим наблюдает из окна мужчина.

И, по словам очевидца, вместо того, чтобы пожалеть девочку, воспитатель на нее еще и накричала за то, что та «валяется».

Руководство детсада ситуацию не комментирует, а в мэрии пообещали разобраться.

После публикации видео Следственный комитет Ярославской области начал проверку.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2017 года в Днепропетровской области директор Жовтневого учебно-реабилитационного центра для детей с особыми потребностями избила 14-летнего парня-сироту.

В конце ноября того же года в николаевском детсаду воспитательница ногами избила ребенка на глазах у матери.

В марте 2018 года на Одесщине ученики и их родители обвинили репетитора в рукоприкладстве по отношению к детям. Дети сами сняли на видео уроки, во время которых преподаватель избивает учеников.

В октябре 2018 года в санатории на Хмельнитчине воспитатель избивал детей ногами.

В январе 2019 года в Волынской области в Княгининовском лицее ночной дежурный Ярослав Грабовец избил 11-летнего шестиклассника Александра.

В июне 2019 года стало известно, что в интернате на Днепропетровщине персонал изощренно издевался над непослушными детьми.

В середине сентября в Одессе уволили воспитателя детского сада, которая жестоко обращалась с детьми.