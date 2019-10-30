В центре Киева BMW не разминулся со столбом и вспыхнул, как факел

Вечером во вторник, 29 октября, в Киеве автомобиль BMW врезался в столб и загорелся. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

В частности, как сообщается, инцидент произошел на ул. Борщаговской, недалеко от пл Победы. «Столб разорвал БМВ на части и вошёл в салон до задних сидений», — пишут очевидцы, добавляя, что водитель выжил, но сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Кроме того, на столбе перестал светить фонарь.

Видео с места происшествия опубликовал также народный депутат от фракции «Слуги народа» Юрий Камельчук. По его данным, это произошло на ул. Жилянской.

Как сообщала «Фраза», 21 ноября 2010 года на Столичном шоссе, не доезжая около 800 метров до Южного моста, девушка на Hyundai Getz по неизвестным причинам сбила несколько столбиков ограждения и врезалась в металлическую электроопору. В результате ДТП девушка скончалась на месте.

В начале 2013 года в Киеве на улице Братиславской водитель Daewoo Lanos, который двигался в правом ряду не справился с управлением, после чего автомобиль выехал передним правым колесом на бордюрный камень и врезался в электроопору. Последствия столкновения со столбом оказались фатальными для женщины-пассажира.

29 марта 2019 года в Киеве на Северном мосту водитель Subaru Legacy не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В салоне автомобиля находилось три человека, один из которых ‒ пассажир ‒ скончался на месте ДТП. Водителя и другого пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.