Задержан извращенец, напавший на 7-летнюю девочку в Обухове

Полиция Киевской области задержала извращенца, который подозревается в развращении несовершеннолетней девочки в Обухове. Как выяснили журналисты «Фразы», подозреваемым оказался 35-летний житель Украинки (Обуховский район).

По словам задержанного, раздевая школьницу в подъезде, он пытался удовлетворить свои сексуальные потребности, сообщают «Вести».

В полиции утверждают, что будет проведено объективное, беспристрастное досудебное расследование и будет приложенр максимум усилий для того, чтобы подозреваемый понес заслуженное наказание.

Как уточняет ТСН, мужчина якобы пытался затащить ребенка на технический этаж, но на шум вышли соседи и спугнули его. Пока они вызывали полицию, нападавший сумел скрыться.

К вечеру подозреваемого задержали. За обвинение в растлении несовершеннолетней ему грозит или арест сроком до шести месяцев, или до трех лет ограничения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что во вторник, 29 октября, в Обухове извращенец в подъезде одного из домов пытался раздеть семилетнюю школьницу.