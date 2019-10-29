На Киевщине 14-летний парень разбил отцовский внедорожник и сам не выжил

Сегодня, 29 октября, в селе Крячки Васильковского района 14-летний подросток разбился на внедорожнике Toyota Prado. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции в Киевской области.

В частности, как сообщается, подросток решил взять автомобиль родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься по селу. Однако не справился с управлением, из-за чего автомобиль перевернулся.

Водитель погиб на месте происшествия, его пассажиры доставлены в больницу с травмами разной степени тяжести.

Как сообщала «Фраза», 23 июля 2017 года пятеро молодых людей погибли в ночном ДТП вблизи села Пшеничное Киевской области после того как 17-летний водитель на отцовском автомобиле Opel Astra не справился с управлением и врезался в дерево.