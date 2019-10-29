В центре Мариуполя кортеж Зеленского встретили композицией «Я же не лох»

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Мариуполе, куда он прибыл для участия в инвестиционном форуме, встретили композицией на слова «Я же не лох», замиксованные с клубным ритмом. Как выяснили журналисты «Фразы», активисты также растянули вдоль дороги два баннера в цветах президентской кампании Зеленского с его цитатами.

В частности, как можно видеть на видео, опубликованном на канале «Главред» в YouTube, на одном из полотен написано «Мне 42-й год. Я же не лох». Что написано на втором баннере разобрать не удалось, однако видно, что речь идет об отводе украинских войск, который сегодня начался в Золотом Луганской области.

Как сообщала «Фраза», 26 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский наведался в поселок Золотое на Донбассе, где ввязался в словесную перепалку с противниками разведения войск, заявив, в частности заявив, что ему 42 года и он «не лох какой-то».

Напомним, сегодня, 29 октября, в Золотом Луганской области начался процесс разведения сил и средств, несмотря на непрекращающиеся обстрелы со стороны боевиков.