В Киеве таксист случайно спас несовершеннолетнюю от изнасилования

Водитель такси помог задержать рецидивиста, пытавшегося изнасиловать несовершеннолетнюю девушку в Голосеевском районе Киева. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, злоумышленник зашел в кафе, в котором работает пострадавшая, чтобы узнать дорогу к строительной площадке, находящейся неподалеку. Когда же сотрудница заведения согласилась показать направление и вышла с парнем на улицу, тот начал приставать к ней, повалил на землю и пытался изнасиловать.

Крики девушки о помощи услышал работник службы такси, который остановил парня и держал до прибытия полиции.

Им оказался 19-летний молодой человек, ранее судимым за грабеж.

Он задержан.

Как сообщала «Фраза», 16 июля 2019 года в Одессе водитель такси с напарником изнасиловали 25-летнюю местную жительницу, в т. ч. и «неестественным» способом.

Спустя две недели аналогичный случай произошел в Киеве.

В августе того же года таксист, воспользовавшись беспомощным состоянием, изнасиловал и обокрал свою пассажирку на Голосеево.