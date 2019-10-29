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В Днепре прогремел мощный взрыв на маслозаводе

В Днепре прогремел мощный взрыв на маслозаводе

Накануне, 28 октября, около десяти часов вечера в Днепре на маслоэктрационном заводе (улица Байкальская, 9) произошел мощный взрыв с последующим горением. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в ведомстве, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 23:16 на площади 200 кв. м. К тушению пожара привлекались 37 человек личного состава и семь единиц техники ГСЧС.

Жертв и пострадавших в результате взрыва нет, но было разрушено складское здание на площади около 4 200 тыс. кв. м.

Что именно взорвалось и какие последствия для окружающей среды, сейчас устанавливают эксперты и правоохранители.

По информации ТСН, разу после загорелись склады с сырьем на площади более двухсот квадратных метров. Впрочем, спасателям пришлось работать с немалыми трудностями. Ведь на территорию предприятия пропустили только пожарных. Руководству ГСЧС пройти не разрешили, поэтому разве в телефонном режиме специалисты пытались установить, что именно произошло.

«Могла быть пылевоздушная смесь. Могла быть газовоздушная смесь. Может, у них баллоны с пропаном. И то, и другое взрывается с большой силой. Сильнее, чем тротил взрывается», — сказал заместитель начальника ГУ ГСЧС в Днепропетровской области Александр Шевченко.

Маслоэкстракционный завод открыли год назад. Нынешним летом владелец заявил, что на придачу заработает электростанция на биотопливе. Пуски были запланированы именно на осень. Электростанция, по оглашенному плану, должна перерабатывать около 350 тонн лузги в сутки. Она должна была стать самой мощной в Украине электростанцией на биотопливе.

Местные жители неоднократно выходили на акции протеста с жалобами на загрязнение воздуха.

Ранее «Фраза» сообщала, что 28 сентября в Сумах произошло ЧП на предприятии, которое занимается производством пробок для ПЭТ-бутылок. Там в одном из цехов взорвался станок, после чего в помещении начался пожар.

Напомним также, что в Киеве большой огонь уничтожил склады матрасов и две машины.

Тэги: общество, взрыв, Днепр, завод, новости Украины

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