В Сеть «слили» видео с места ликвидации лидера ИГИЛ

Журналисты турецкого агентства Анадолу побывали в районе, где американские военные ликвидировали главаря террористической группировки ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади и провели с помощью беспилотника провели съемку места инцидента. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось на просторах видеохостинга Youtube.

На обнародованных кадрах можно увидеть обломки зданий и хозяйственных построек.

Предположительно, там находилось укрытие главаря ИГИЛ.

Как писала «Фраза», в США раскрыли подробности операции, в ходе которой был убит лидер ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что в Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ.