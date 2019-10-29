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В харьковском метро случайно встретили антимайдановца «Топаза»

В харьковском метро случайно встретили антимайдановца «Топаза»

В харьковском метро активисты встретили антимайдановца Игната Кромского (позывной «Топаз»), принимавшего активное участия в событиях зимы-весны 2014 года. Как выяснили журналисты «Фразы», видеозапись «разговора по душам» появилась на просторах Youtube.

Судя по кадрам, актвиист, в частности, спрашивал у «Топаза» о его жизни в Харькове, участии в беспорядках на Майдане и на улице Рымарской, а также интересовался, почему сепаратист находится не на «передовой в ЛДНР».

В свою очередь, «Топаз» старался уйти от ответов и как можно скорее прекратить неприятный разговор.

Внимание! На видео звучит ненормативная лексика (18+)

Как писала «Фраза», в Харькове взорвали машину адвоката антимайдановца «Топаза» и россиянки «Терезы».

Ранее «Топаз» поведал душещипательную историю о том, как его несколько месяцев держали в подвалах.

Тэги: Майдан, общество, метрополитен, Харьков, регионы, видео, активист, Антимайдан, Топаз, новости Украины

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