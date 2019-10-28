Российский след: правоохранители раскрыли попытку убийства бизнесмена в Княжичах

Правоохранители задержали организатора и двух исполнителей несостоявшегося убийства в Броварском районе Киевской области. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, злоумышленники ждали свою жертву в засаде, а затем осуществили около девяти прицельных выстрелов из пистолета ТТ. Перед этим они спровоцировали ДТП.

После обстрела авто злоумышленники по заранее разработанному плану пытались скрыться в Виннице, Киеве и Кривом Роге.

Заказчиком и организатором заказного убийства оказался 38-летний житель Киева, частный предприниматель. Мотивом преступления стали неприязненные личные отношения с потерпевшим. Исполнителем оказался 41-летний россиянин.

Еще один соучастник преступления — 34-летний житель Кривого Рога, который добровольно согласился принять участие в убийстве.

Полицейские также установили, что задержанные причастны к поджогу автомобиля потерпевшего в Киеве.

Организатору преступления сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры Киевской области журналистам «Фразы» сообщили, что 21 октября подозреваемые, заранее распределив роли между собой с целью убийства расположились неподалеку от автодороги вблизи с. Княжичи Броварского района Киевской области, по которой на автомобиле двигались пострадавшие.

Один из подозреваемых умышленно совершил столкновение с автомобилем пострадавших, чем вызвал вынужденную остановку транспортного средства. После этого другой подозреваемый, находясь в кустах на обочине дороги с заранее заготовленным огнестрельным оружием, совершил не менее трех выстрелов в лобовое стекло автомобиля, в котором находились пострадавшие.

В результате последние покинули салон автомобиля и побежали, после чего подозреваемый совершил еще не менее двух выстрелов в их сторону. В результате две пули попали в одного из убегавших, нанеся ему телесные повреждения. При этом он продолжал сопротивляться, из-за чего злоумышленникам так и не удалось довести свой преступный замысел до конца.

Как сообщала «Фраза», 21 октября 2019 года в селе Княжичи Броварского района Киевской области неизвестные лица совершили ДТП, после чего открыли прицельный огонь по людям, находившимся в авто, которое они ударили. В результате водитель атакованного автомобиля был госпитализирован.