Сторонники и противники переименования проспектов в Киеве устроили массовую драку прямо в суде

В Административном суде Киева произошла драка между членами ВО «Свобода» и участниками пророссийских движений. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь сегодня рассматривают апелляцию Киевского горсовета на отмену решения о переименовании проспектов Московского и генерала Ватутина.

Как сообщает «Новое время», во время заседания заседания в переполненный зал попытались пройти несколько сторонников отмены переименования. Находившиеся внутри проукраинские активисты начали силой выталкивать их в коридор.

В ходе конфликта завязалась массовая драка.

Видео с места событий публикует The Insider Ukraine на своем канале в YouTube.

Как сообщает «Цензор» со ссылкой на депутат Киевсовета от ВО «Свобода» Владимира Назаренко, конфликт начался с того, что его начали толкать мужчины, которых он назвал «охранниками Елены Бережной». Она представляет в суде интересы организации, которая добилась отмены переименований проспектов.

Как сообщала «Фраза», 7 июля 2016 года Киевский городской совет принял решение о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

1 июня 2017 года Киевсовет переименовал проспект Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича.

25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева по иску Елены Бережной признал, что проспекты Московский и Николая Ватутина были переименованы незаконно.