В Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ

В Ираке ликвидирован главарь «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади. Как выяснили журналисты «Фразы», президент США Дональд Трамп в своем выступлении по этому случаю сообщил, что аль-Багдади был убит в ходе американской военной операции.

«Он был сумасшедшим и порочным человеком, и его больше нет. Он был жестоким человеком и был убит жестоким и насильственным образом», — заявил американский лидер, поблагодарив Россию, Турцию, Сирию, Ирак и курдов за участие в спецоперации.

Видео заявления публикует ВВС на своей странице в Twitter.

«He was a sick and depraved man, and now he’s gone. Baghdadi was vicious and violent and he died in a vicious and violent way»



US President Donald Trump says the «world is now a much safer place» after the killing of IS leader Abu Bakr al-Baghdadihttps://t.co/yePDgUsGuJ pic.twitter.com/WBB3nUjC4r — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 27 октября 2019 г.

ВВС также публикует видеозапись предполагаемой операции американских военных. На кадрах видны взрывы и слышны выстрелы, однако самих военнослужащих не видно. Где было снято видео, также не ясно.

WATCH: Video believed to show the U.S. operation in Syria which killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/YeiiayogJt — BNO News (@BNONews) 27 октября 2019 г.

Как уточняет Страна.ua со ссылкой на местные СМИ, ликвидировать аль-Багдади американским военным помогла разведка Ирака. Военную операцию лично одобрил президент США Дональд Трамп.

Базирующийся в Лондоне «Сирийский центр наблюдения за правами человека» заявил, что в ходе операции погибли девять человек, в том числе один из нижестоящих лидеров ИГ Абу Ямаан, ребенок и две женщины.

Как сообщает Newsweek со ссылкой на свои источники в региональной разведке, а также на близкое к боевикам агентство Amaq, новым лидером террористов стал Абдулла Кардаш, известный также как Хаджи Абдулла аль-Афари.

Как сообщала «Фраза», 16 июня 2017 года Министерство обороны России сообщило о ликвидации лидера террористической организации «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади. Представители НАТО комментировать сообщения о ликвидации отказались, а коалиция США не смогла подтвердить данную информацию.

11 июля 2017 года боевики террористической организации «Исламское государство» заявили о гибели своего лидера Абу Бакра аль-Багдади, который провозгласил «халифат» в Ираке и Сирии в 2014 году. Террористы также указали на преемника аль-Багдади.

В ноябре СМИ сообщали, что аль-Багдади бежал из Ирака в Сирию на такси.

Напомним, 14 июня 2016 года сообщалось, что аль-Багдади якобы был ликвидирован в ходе авиаудара международной коалиции по Ракке на пятый день Рамадана.