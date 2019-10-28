Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ

На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ

В Ровенской области в селе Будераж до решения суда опечатали Свято-Покровский храм УПЦ, который представители ПЦУ пытались захватить 26 октября. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, очевидцы рассказали, что в субботу около 06.00 к Свято-Покровскому храму УПЦ подъехало несколько авто с людьми из соседних населенных пунктов.

Сторонники ПЦУ выломали металлические двери церкви УПЦ, которая является памятником архитектуры, и стали удерживать религиозное сооружение, закрывшись в притворе, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

По словам прихожанки Ирины, которая уже 24 года живет в селе Будераж, храм захватывали не местные жители, а жители Здолбунова, которых привез бывший глава Здолбуновской РГА С. Кондрачук.

 

«Храм удерживало где-то восемь человек, среди которых двое вообще не местные — жители Ровно. Именно они больше всего кричали, что нас не пустят в церковь. Они, кстати, постоянно нам угрожают, называют нас „москалями“. А какие мы „москали“, когда у нас паспорта украинские, живем мы в Украине, я вообще ни разу не была даже в Москве... Меня в церковь они не пустили, там служил их священник. Когда я проходила по селу, то заметила, что ни одного нашего жителя или жительницы села, здесь были только чужие люди», — рассказала прихожанка УПЦ.

Как сообщили очевидцы событий, экс-глава Здолбуновской РГА С. Кондрачук лично стоял на воротах церкви, не подпускал прихожан и священников УПЦ и насмехался над чувствами верующих, заявляя, что якобы «ехал по грибы и случайно заехал, чтобы помолиться», а потому никого из верующих УПЦ не пустит и тому подобное.

Член приходского совета УПЦ Владимир выразил удивление, что в церковь не пускает бывший глава Здолбуновской РГА, ранее «ломом выломал дверь в церкви в селе Буща». «Не понимаю, почему до сих пор не открыто дело против него?! Двери церкви были им выломаны, при этом присутствовала полиция, человек 12-15, но я тогда не видел никаких следственных действий», — заявил он и предупредил, что если ситуация в селе не решить, то это может привести к противостоянию.

Ранее Свято-Покровская община УПЦ села Будераж Здолбуновского района Ровенской области обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить противоправных действий в отношении их храма.

Также прихожанин отметил, что члены прихода УПЦ, несмотря на захват храма, не прекращали свою молитву.

Протоиерей Виктор Земляной, который возглавляет отдел по вопросам урегулирования межконфессиональных конфликтов в Ровенской епархии, приехал поддержать прихожан и помочь урегулировать ситуацию. Он отметил, что бывший глава Здолбуновской РГА не только непосредственно участвовал в захвате храма, еще и провоцировал людей, отпускал насмешки в сторону верующих и священства УПЦ, угрожал и «пугал Национальным корпусом».

«Кондрачук говорил, что это его цель — захватить девять храмов в Здолбуновском районе, и это — уже последний. Это провокатор, который сегодня подрывает спокойствие в нашем государстве, в регионе. В нашем регионе в последнее время уже было тихо, не было никакой вражды, наша община смиренно ждала решения суда, не заходила в храм, выполняла договоренности, которые были достигнуты ранее. А представители ПЦУ были обмануты Кондрачуком. Что-то им рассказал, „накрутил“ людей, и в конце люди захватили храм и удерживали», — продолжил отец Виктор Земляной.

Со сторонниками ПЦУ неоднократно пытались завести диалог, но даже несмотря на аргументы, что нужно ждать решения суда, все было напрасно. Не помогло и то, что прямо во время событий настоятелю Свято-Покровского храма протоиерею Вячеславу Грищуку принесли копию судебного постановления об открытии дела по иску представителей прихода УПЦ села Будераж о признании незаконными действий Ровенской ОГА по перерегистрации общины.

Только после длительных уговоров и. о. начальника Здолбуновской полиции В. Симко и и. о. главы Здолбуновской РГА Л. Власюка, которые впоследствии приехали на место происшествия, сторонники ПЦУ вечером оставили церковное здание.

Комментируя ситуацию с захватом и блокированием сторонниками ПЦУ храма, по которому идет судебное разбирательство, и. о. начальника Здолбуновской полиции В. Симко, отметил, что в конце удалось перенести решение конфликта в правовую плоскость.

«На данный момент ситуация решена мирным образом, было предложено альтернативу, чтобы опечатать храм и хижину, где осуществлялись богослужения приходом УПЦ», — добавил он.

Как сообщалось, 9 февраля на собрании приходского совета религиозная община УПЦ села Будераж большинством голосов проголосовала за сохранение верности УПЦ. 17 февраля в селе состоялось собрание территориальной общины, по результатам которого приход УПЦ перерегистрировали. 11 мая сторонники ПЦУ попытались захватить храм, в результате чего возникла драка, в которую пришлось вмешаться правоохранителям.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Волыни верующие УПЦ рассказали представителям ОБСЕ о религиозном конфликте, который длится 8 месяцев.

Тэги: общество, православие, Ровенская область, новости православия, УПЦ, новости Украины, ПЦУ

Комментарии

Статьи

28.10.19 09:52

Изгадим землю нашу, мать вашу

Автор: Александр Карпец

Интервью

18.10.19 12:27

Горан Гавранчич: «Динамо» Лобановского было как «Барселона»!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
28.10.19 10:10

Почему властям Украины плевать на решения, принятые «именем Украины»

Автор: Игорь Куренков

Дайджест

Обратного процесса не будет
27.10.19 11:21

Обратного процесса не будет

Автор: «Урядовий курьер»

Выбор редакции
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Стало известно, какие изменения ожидают получателей субсидий

Стало известно, какие изменения ожидают получателей субсидий
28.10.19 09:24
422
Последние новости
28.10.19 10:55

Митрополит Антоний рассказал, почему празднование хеллоуина опасно для духовной жизни
28.10.19 10:51

В Чернигове вспышка гепатита оказалась серьезнее, чем предполагалось
28.10.19 10:36

Митрополит Онуфрий рассказал, почему сердце атеиста похоже на дорогу
28.10.19 10:32

В Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ
28.10.19 10:02

На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ
28.10.19 09:58

Под Днепром пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи
28.10.19 09:24

Стало известно, какие изменения ожидают получателей субсидий
Фото и Видео
В Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ
В Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ
В Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ
В Ираке в очередной раз ликвидировали лидера ИГИЛ
На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ
На Ровенщине опечатали храм УПЦ, который пытались захватить сторонники ПЦУ
Под Днепром пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи
Под Днепром пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи
В сокрушительном ДТП на Хмельнитчине погибли родители с ребенком
В сокрушительном ДТП на Хмельнитчине погибли родители с ребенком
Под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина
Под Киевом серьезно пострадал пьяный мужчина, пытаясь убить односельчанина
В Киеве столкнулись два такси с пассажирами
В Киеве столкнулись два такси с пассажирами
В Сеть «слили» шокирующие фото с места расстрела восьмерых военных на Забайкалье (18+)
В Сеть «слили» шокирующие фото с места расстрела восьмерых военных на Забайкалье (18+)
«Я ж не лох какой-то...» Зеленский на повышенных тонах поговорил с ветеранами АТО в Золотом
«Я ж не лох какой-то...» Зеленский на повышенных тонах поговорил с ветеранами АТО в Золотом
Мисс Украина 2019 весьма витиевато ответила на вопрос «Чей Крым?»
Мисс Украина 2019 весьма витиевато ответила на вопрос «Чей Крым?»
На Одесщине бывший зек совершил тройное убийство
На Одесщине бывший зек совершил тройное убийство
fraza.ua
Новости блогосферы
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем
11.10.19 11:20

У Зеленского, к сожалению, нет воли к власти и судьба его предрешена

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.