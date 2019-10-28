Под Днепром пациент на ходу выпал из кареты скорой помощи

На днях в Новомосковске (Днепропетровская область) из автомобиля скорой помощи прямо на ходу выпал пациент. Как выяснили журналисты «Фразы», есть две версии произошедшего.

По одной версии, мужчина был сильно пьян и сопротивлялся врачам, чтобы не доехать в больницу. По другой версии сами медики не плотно закрыли дверь «скорой», в результате чего и произошел этот инцидент, сообщает «Информатор».

Благо, едущий позади «скорой» автомобиль вовремя затормозил и не наехал на выпавшего мужчину. Сам же пострадавший в результате ЧП серьезных травм не получил и таки доехал до больницы.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 июля нынешнего года в Киеве из кареты скорой помощи на ходу выпрыгнул пациент, ранее пытавшийся свести счеты с жизнью.