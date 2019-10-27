В Киеве столкнулись два такси с пассажирами

В субботу вечером, 26 октября, в Дарницком районе столицы произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на пересечении Харьковского шоссе и улицы Брацлавской столкнулись два автомобиля такси.

Как отмечает «Информатор», обе попавшие в аварию машины ‒ ZAZ Vida и Skoda Fabia ‒ перевозили пассажиров.

Сообщается, что в ДТП пострадали сразу четыре человека ‒ водитель и женщина-пассажир из Fabia, а также мужчина с женщиной ‒ пассажиры Vida. Их увезли в больницу.

По предварительным данным, оба такси ехали на зеленый сигнал светофора.

На месте аварии работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Виновника ДТП будет устанавливать следствие.

Как писала «Фраза», в Киеве «скорая» влетела в такси Uber.

Ранее в Днепре таксист сбил школьницу на пешеходном переходе и сбежал с места ДТП.