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«Я же не лох какой-то...» Зеленский в жесткой форме поговорил с ветеранами АТО в Золотом

«Я же не лох какой-то...» Зеленский в жесткой форме поговорил с ветеранами АТО в Золотом

В субботу, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский наведался в поселок Золотое в Донбассе, где ввязался в словесную перепалку с противниками разведения войск. Как выяснили журналисты «Фразы», видеозапись «разговора по душам» уже попала в Сеть.

Судя по кадрам, ветераны АТО гостеприимно встретили главу государства и даже предложили выпить чаю. Однако конструктивной дискусси так и не получилось.

В частности, когда один из добровольцев спросил Зеленского, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмаера», президент отреагировал весьма агрессивно.

«Ты о чем сейчас? Какая капитуляция? Я пришел, тебе сказал, оружие убери, а ты переводишь стрелки, ‒ сказал Зеленский. ‒ Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать. Ты меня не понял. Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим, пацаны».

«Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему», ‒ заявил собеседнику президент Украины.

После этого украинский лидер попрощался с активистами и покинул прифронтовую зону.

Как писала «Фраза», в Киеве прошла акция «Нет капитуляции», а Билецкий поставил Зе ультиматум.

Ранее сообщалось, что план по разведению воюющих сторон на «пилотных» участках Донбасса с треском провалился.

Тэги: общество, политика, Донбасс, АТО, минские договоренности, разведение сил, ветеран АТО, война на Донбассе, Владимир Зеленский, новости Украины, формула Штайнмайера

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