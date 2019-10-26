Мисс Украина 2019 весьма витиевато ответила на вопрос «Чей Крым?»

Победительница конкурса «Мисс Украина 2019» харьковчанка Маргарита Паша поделилась своим мнением о государственной принадлежности крымского полуострова. Как выяснили журналисты «Фразы», с вопросом «Чей Крым?» к девушке «подкатили» журналисты проекта «Крым. Реалии».

По словам красавицы, она очень любит Ялту и Форос, где отдыхала в детстве. Кроме того, на территории аннексированного полуострова в настоящее время проживает ее сестра.

«Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам людям», ‒ заявила Маргарита Паша и пожелала Крымк процеветания «как республике».

Как писала «Фраза», Генсек ООН выставил Украине требование относительно Крыма.

Ранее МИД объяснил представителю Сирии, чей на самом деле Крым.