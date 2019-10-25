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На Одесщине бывший зек совершил тройное убийство

На Одесщине бывший зек совершил тройное убийство

В городке Раздельная Одесской области произошло шокирующее преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там ранее судимый 47-летний мужчина лишил жизни сразу троих человек.

Как передает пресс-служба областной полиции, сначала злоумышленник в своем доме забил до смерти знакомого и его мать, а на следующий день убил главу семейства. Чтобы скрыть следы преступления, тела матери и ее сына злоумышленник бросил в выгребную яму у себя во дворе, которую забросал хламом, а труп отца товарища закрыл в его собственном доме.

Сообщается, что тело 82-летнего пенсионера обнаружил старший сын, который, не дозвонившись до членов семьи, приехал домой убедиться, что с ними все в порядке. Мужчина сразу вызвал полицию, которой сообщил и об исчезновении еще двух родственников.

Сыщики установили, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель, который поддерживал приятельские отношения с этой семьей и был частым гостем в их доме.

Во время допроса подозреваемый во всем признался и рассказал, что убил 46-летнего товарища, когда тот во время хмельного застолья обмолвился плохим словом о его сожительнице. На убийство 80-летней матери приятеля решился, потому что та как раз пришла забрать сына домой и могла сообщить о преступлении в полицию. А отца семейства он убил из-за того, что пришел к нему пьяным в гости, а тот отказался налить ему вина.

В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства случившегося. За содеянное горе-рецидивисту грозит пожизненное лишение свободы.

Как писала «Фраза», в Одессе неизвестные жестоко расправились с бухгалтером и ее семьей.

Ранее на Херсонщине сельские изверги позабивали насмерть приезжих, а трупы посбрасывали в скотомогильник.

Тэги: убийство, общество, регионы, Одесская область, зек, район, криминал, рецидивист, новости Украины

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