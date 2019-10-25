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«Он постарел на двадцать лет»: стали известны подробности пыток Джулиана Ассанжа в британской тюрьме

«Он постарел на двадцать лет»: стали известны подробности пыток Джулиана Ассанжа в британской тюрьме

Правозащитник Крейг Мюррей поведал подробности пыток основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме Белмарш. Как выяснили журналисты «Фразы», 48-летний узник совести сильно сдал не только физически.

Правозащитника, который стал свидетелем слушания в Вестминстерском мировом суде по делу Джулиана Ассанжа, цитирую российские СМИ.

В частности, он поведал следующее: «Это самый умный, самый красноречивый человек, которого я когда-либо встречал, доведенный государством до такого состояния, в котором он физически не может говорить и следить за судебной процедурой. Я был чрезвычайно обеспокоен».

Правозащитник говорит: «Он постарел лет на двадцать с тех пор, как я видел его в последний раз. После ареста он потерял в весе килограмм пятнадцать, если не больше, как раз за время пребывания в тюрьме Белмарш. И это всего-то за пару месяцев».

Он добавил: «У него поредели волосы, у него появились все признаки преждевременного и быстро ускоряющегося старения, он выглядит намного старше. Он сильно хромает, чего раньше я не замечал, до того как он попал в тюрьму».

В Лондоне продолжаются протесты:

Также правозащитник сказал, что «более всего поражает его умственное состояние: когда его попросили назвать свое имя и дату рождения, он на несколько секунд задумался и с трудом вспомнил их. На заседании он изо всех сил пытался говорить, пытаясь связать воедино предложение, однако не смог должным образом сформулировать и выразить свои мысли».

Отмечается, что Джулиан Ассанж «дезориентирован, сбит с толку, ему трудно проявить свободу воли, сформулировать и выразить свои мысли».

Правозащитник сообщил: «Он находится в полной изоляции, за ним пристально наблюдают. Ему разрешена 45-минутная прогулка. Если его куда-то ведут, то двери других камер запирают, а людей из коридоров убирают, чтобы у него не было контактов с другими заключенными. Во время прогулки его контакты с другими заключенными чрезвычайно ограничены и находятся под жестким контролем. Безусловно, длительное одиночное заключение является формой пыток, но как еще над ним издеваются, я не знаю».

Джулиана Ассанжа удалось снять возле суда:

Как писала «Фраза», Джулиан Ассанж угодил в тюремный лазарет.

Ранее его отец рассказал, как над его сыном издеваются в британской тюрьме.

Тэги: пытки, WikiLeaks, мир, Джулиан Ассанж, правозащитник

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