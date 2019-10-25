В США научили мышей… водить машины

Удивительных результатов достигли исследователи из Ричмондского университета в США. Как выяснили журналисты «Фразы», психологи сумели научить мышей водить машины.

Об этом пишет издание Behavioural Brain Research.

Сообщается, что для маленьких грызунов были созданы автомобили по их размеру, управлять которыми можно было специальными рычагами.

На обучение одиннадцати мышей ушло несколько месяцев: занятия длились всего по пятнадцать минут четыре раза в неделю.

Ученые отмечают, что два грызуна показали поразительные результаты, овладев вождением машинок всего за один месяц. Примечательно, что ранее они жили в клетках со всевозможными игрушками и тренажерами, что наверняка повлияло на их навыки.

Мыши научились ездить взад и вперед, а также не только поворачивать свой транспорт, но и полностью разворачивать его.

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