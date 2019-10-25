Кража гигантского алмаза в Японии попала на видео

В японском городе Йокогама произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут во время ювелирной выставки, которая проходила в модном центре Pacifico Yokohama, украли ценнейший алмаз.

Как пишут местные СМИ, стоимость камня в пятьдесят карат оценивается в 1,8 миллиона долларов.

Алмаз похитили ближе к закрытию выставки. Пропажу обнаружили ее сотрудники.

Позже они нашли на камерах наблюдения видео похищения: на кадры попала рука, которая достает камень и крадет его.

Видео:

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