«Какого х** у меня в багажнике Иванка Трамп?»: американские спецслужбы заинтересовались новой песней Эминема

В США вспыхнул скандал вокруг рэпера Эминема (Маршалл Мэтерс). Как выяснили журналисты «Фразы», его песней Framed заинтересовались американские спецслужбы.

Как пишут американские СМИ, 47-летнего артиста уже доросила секретная служба США.

Эминема обвиняют в угрозах Дональду и Иванке Трамп.

Спецслужбы заинтересовали такие строки из второго куплета песни:

Проснулся на рассвете, я должен был понять, что-то пошло не так,

Думаю, я превращаюсь и чудовище из-за наркотиков, на которых сижу,

Включен «Дональд Дак», во дворе — игрушечный грузовик,

Но, с**а, какого х** у меня в багажнике Иванка Трамп?

Нужно докопаться до сути и решить эту проблему,

Надо сделать всё возможное и невозможное — дело ведь серьёзное

Я почему-то чувствую ответственность за эту тупую блондиночку,

Её гр**аный танцевальный жезл утонул в пруду.

Уже второе убийство — а я ничего об этом не помню,

Собираю газетные статьи, делаю из них вырезки,

С памятью полный пи**ец, ничего не могу запомнить,

Это всё мой вредный характер: перережу ярёмную вену

Своему госадвокату, а потом запихну его в блендер.

В спецслужбах сочли подобное творчество «угрожающим лицам под государственной защитой».

Отмечается, что толчком для разбирательства стал донос одного из американцев, чье имя не разглашается.

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Как писала «Фраза», в 2009 году Эминема признали артистом десятилетия.