«Какого х** у меня в багажнике Иванка Трамп?»: американские спецслужбы заинтересовались новой песней Эминема

В США вспыхнул скандал вокруг рэпера Эминема (Маршалл Мэтерс). Как выяснили журналисты «Фразы», его песней Framed заинтересовались американские спецслужбы.
Как пишут американские СМИ, 47-летнего артиста уже доросила секретная служба США.
Эминема обвиняют в угрозах Дональду и Иванке Трамп.
Спецслужбы заинтересовали такие строки из второго куплета песни:
Проснулся на рассвете, я должен был понять, что-то пошло не так,
Думаю, я превращаюсь и чудовище из-за наркотиков, на которых сижу,
Включен «Дональд Дак», во дворе — игрушечный грузовик,
Но, с**а, какого х** у меня в багажнике Иванка Трамп?
Нужно докопаться до сути и решить эту проблему,
Надо сделать всё возможное и невозможное — дело ведь серьёзное
Я почему-то чувствую ответственность за эту тупую блондиночку,
Её гр**аный танцевальный жезл утонул в пруду.
Уже второе убийство — а я ничего об этом не помню,
Собираю газетные статьи, делаю из них вырезки,
С памятью полный пи**ец, ничего не могу запомнить,
Это всё мой вредный характер: перережу ярёмную вену
Своему госадвокату, а потом запихну его в блендер.
В спецслужбах сочли подобное творчество «угрожающим лицам под государственной защитой».
Отмечается, что толчком для разбирательства стал донос одного из американцев, чье имя не разглашается.
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Как писала «Фраза», в 2009 году Эминема признали артистом десятилетия.