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На окраине Киева задержали толпу нелегалов со всех уголков мира

На окраине Киева задержали толпу нелегалов со всех уголков мира

В Киеве полиция накрыла группу нелегальных мигрантов. Как выяснили журналисты «Фразы», они обитали на окраине города на рынке «Троещина».

Правоохранители сообщают, что всего задержали семнадцать человек. Нелегалы приехали со всех уголков планеты: из Азербайджана, Афганистана, Узбекистана, Грузии, Китая, Народной Республики Бангладеш, Кыргызстана и Армении.

Отмечается, что одиннадцать человек депортируют.

Полицейские говорят, что все они жили в Украине без документов. Некоторые попали в нашу страну незаконно.

Видео:

Как писала «Фраза», стало известно, какими темпами сокращается население украинского села.

Ранее в ООН назвали число украинских мигрантов во всем мире.

Тэги: Киев, полиция, общество, нелегалы, новости Украины

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