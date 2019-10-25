В Киеве эпично перевернулся внедорожник

Ночью пятницы, 25 октября, на Набережном шоссе в Киеве произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут перевернулся внедорожник Hyundai Tucson.

Как передает «Информатор», полиция сообщает, что между пешеходным мостом и Почтовой площадью водитель-девушка не справилась с управлением, после чего машина перевернулась.

С ней в салоне находилась еще одна девушка.

К счастью, никто не пострадал.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», под Полтавой грузовик эпично врезался в дом: появилось видео момента ДТП.

Ранее в Киеве грузовик рухнул с моста.