В Киеве рванула еще одна граната

Ночью пятницы, 25 октября, в Киеве на улице Теодора Драйзера, 8 (Троещина) рванула граната. Как выяснили журналисты «Фразы», тут находится рынок «Радосинь».

Как передает «Информатор», на место инцидента приехали охранники фирмы «Шериф».

Выяснилось, что граната рванула в проходе между ларьками.

Отмечается, что тут видели незнакомца: он пробрался на территорию рынка и устроил взрыв, от которого у некоторых МАФов вылетели стекла.

Его мотивы неизвестны.

К счастью, ночью тут не было людей, поэтому никто не пострадал.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в результате взрыва гранаты в самом центре Киева погибли бывший морпех и охранник бара.