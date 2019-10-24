В Киеве бывший зек устроил кровавую резню ‒ есть жертвы

На столичном жилмассиве Позняки произошло резонансное преступление. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Здолбуновской ранее судимый мужчина набросился с ножом на соседа по дому и его друга.

Как передает пресс-служба полиции Киева, в дежурную часть позвонили местные жители, которые увидели двоих мужчин с ножевыми ранениями во дворе многоэтажки.

Подоспевшие правоохранители установили, что в подъезде у мужчин произошел конфликт с жителем дома, во время которого тот выхватил нож и нанес потерпевшим множественные ранения.

К сожалению, один из пострадавших скончался до приезда «скорой помощи». Второй выжил и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В свою очередь, полицейские быстро установили личность и задержали злоумышленника. Как выяснилось, 48-летний подозреваемый ранее был судим за имущественные преступления.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное бывшему зеку грозит до 15 лет лишения свободы.

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