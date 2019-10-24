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Верующие УПЦ отметили память святого, который привез из Афона камни для строительства одесского храма

Верующие УПЦ отметили память святого, который привез из Афона камни для строительства одесского храма

В Одессе в Свято-Ильинском мужском монастыре 23 октября, в день памяти преподобного Гавриила Афонского, митрополит Агафангел совершил Божественную литургию. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, ему сослужили представители епископата и духовенства.

Как сообщает пресс-служба Одесской епархии, после литургии был совершен праздничный молебен перед мощами преподобного Гавриила Афонского.

 

*** Преподобный Гавриил родился 8 января 1849 года в Киевской губернии. В 12 лет он остался сиротой. В юном возрасте совершил паломничество по святым местам родной губернии. Позже — жил в Феофановской пустыни, которая относилась к Михайловскому Златоверхому монастырю.

В 1867-1868 годах он посетил Святую Землю, а затем Афон. Святой остался на Святой Горе, в Ильинском скиту. В 1869 году он был пострижен в монашество с именем Гавриил, в честь Архистратига Гавриила. В 1876 году стал экономом на судне «Святой пророк Илия», которое принадлежало скиту. Корабль совершал регулярные рейсы со Святой Горы в Константинополь, Одессу, Мариуполь.

Гавриил исполнял послушание казначея и эконома. Затем Гавриил стал наместником Свято-Ильинского скита; в 1891 году — архимандритом.
На строительные работы собирали деньги по всей Российской империи. Архимандрит Гавриил помогал в деле строительства Ильинского подворья в Одессе. Часть камней, которые использовались в строительстве, архимандрит лично привез со Святой Горы на судне «Святой пророк Илия». Освящение храма в подворье состоялось при участии архимандрита Гавриила в декабре 1896 года.

По указанию наместника в афонском Свято-Ильинском скиту построили общежительный корпус и начали возводить новый собор, строительные роботы завершились уже после смерти святого. В 1901 году он отправился в Одессу, чтобы посетить подворье Свято-Ильинского скита. Однако, по дороге резко ухудшилось состояние его здоровья.

Святой Гавриил умер 1 ноября (по новому стилю), причастившись за день до этого Святых Христовых Тайн. Тело архимандрита перевезли в Одессу, где его и похоронили в склепе храма подворья, в которое он направлялся.

По благословению митрополита Агафангела 22 июля 1994 года были обретены мощи святого Гавриила. В 1995 году он был причислен к лику святых.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Сумах тысячи верующих УПЦ прошли крестным ходом с чудотворной иконой Богородицы.

Тэги: общество, Одесса, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины

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