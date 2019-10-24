Киевляне в тумане протестуют против грязного воздуха в городе

Жители Киева организовали акцию на путепроводе через проспект им. Бажана с требованием к местным властям решить проблему с загрязнением воздуха. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

На опубликованном видео можно видеть десятки человек, которые стоят на мосту, держа в руках плакаты с требованиями решить экологические проблемы, связанные с заводом «Энергия», Дарницкой ТЭЦ, Бортнической станции аэрации и автотранспортом.

Между тем, креативный директор #ПеремогаSpace Павел Хилюк опубликовал на своей странице в Facebook шуточную рекламу нового аксессуара под названием RES. PIRATOR. «Свежий воздух уже не в моде», — заявляют его создатели, подчеркивая, что «эта реклама может стать реальностью».

Как сообщала «Фраза», по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, в период с 15 по 21 октября в Киеве было зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций вредных примесей в воздухе по среднесуточному содержанию таких веществ как пыль, диоксид серы, оксид углерода и формальдегида.

При этом по состоянию на 24 октября превышения уровней загрязнения атмосферного воздуха не зафиксировано.

Напомним, в конце прошлой и начале этой недели в Киеве были зафиксированы максимальные отметки загрязнения моноксидом углерода, сравнимые с худшими районами планеты по этому показателю, такими как промышленные регионы Китая и Нью-Йоркская агломерация.

Смог в Киеве также можно было наблюдать 23 октября.