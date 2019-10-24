Под Полтавой грузовик эпично врезался в дом: появилось видео момента ДТП

Необычное ДТП произошло в селе Семьяновка под Полтавой в среду, 23 октября. Как выяснили журналисты «Фразы», тут груженный шпалами грузовик врезался в дом.

Как передает ГСЧС, водитель не рассчитал скорость на повороте и потерял управление. При этом у машины отказали тормоза.

В итоге, автомобиль на скорости влетел в дом.

К счастью, хозяева в это время находились в другой части строения и не пострадали.

Уже появилось видео момента аварии:

Как писала «Фраза», появилось видео страшной аварии под Одессой, где фура протаранила маршрутку с пассажирами.

Ранее на Харьковщине грузовик смял припаркованную на обочине легковушку с людьми.