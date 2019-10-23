Момент взрыва гранаты на улице Пушкинской в Киеве попал на видео

Взрыв гранаты, который прогремел во вторник вечером, 22 октября, на улице Пушкинской и унес жизни двух человек, был зафиксирован камерой уличного наблюдения. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента «залили» на популярный видеохостинг Youtube.

Слева в кадре можно заметить двух мужчин, которые сидят на ступеньках. Взрыв происходит на 15 секунде видео. После взрыва оба мужчины падают и не подают признаков жизни.

Как сообщалось ранее, одним из погибших оказался охранник офисного помещения, расположенного рядом, 1977 года рождения. Вторым ‒ бывший морской пехотинец, гвардеец батальона «Донбасс» и основатель благотворительного фонда «Купол» Виктор Дегтярев с позывным Сэнсэй.

Кроме того, осколком гранаты «зацепило» случайную прохожую, которая находилась в 30 м от места происшествия ‒ она получила легкие телесные повреждения.

Как писала «Фраза», в центре Киева на улице Владимирской прогремел мощный взрыв в помещении, в котором размещается ресторан «Stefano’s Fine Food Factory» и банк. Установлено, что взрывной волной выбыты стекла на первом этаже здания. Без стекол остались и автомобили, которые были припаркованы рядом.

Ранее в Киеве на улице Антоновича неизвестные забросили боевую гранату в офис Конгресса украинских националистов.