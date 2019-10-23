В Киеве маленькая девочка выпрыгнула из окна школы

Днем среды, 23 октября, в Киеве произошло ЧП на проспекте Отрадный, 20. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в школе номер 173 двенадцатилетняя девочка выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Как передает «Информатор», малышка чудом выжила. Ее госпитализировали в «Охматдет».

Известно, что она учится в седьмом классе.

Очевидцы говорят, что школьница «разогнался и выпрыгнул из окна класса», после чего упала на асфальт.

Причины такого поступка девочки пока неизвестны.

Видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», в Киеве насильник напал на несовершеннолетнюю, но неожиданно получил отпор.